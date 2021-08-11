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Çeşme'de eski çöplük alanında çıkan yangın kontrol altında
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çeşme'de eski çöplük alanında çıkan yangın kontrol altında

Çeşme'de eski çöplük alanında çıkan yangın kontrol altında

Yangından alevli görüntüler

Sosyal Medya Yangın Ormanlı Altın Trol 

-itfaiye ekiplerinden detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Çeşme ilçesi Ovacık mevkiindeki eski çöplük alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, Kaymakam Ünal Çakıcı tüm ekiplerin gece boyunca çalışacağını açıkladı.
Yangın, akşam saatlerinde Çeşme'nin Ovacık Mahallesindeki eski çöplük alanında çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de sevk edildi. Bölgede rüzgarın etkili olması ekiplerin çalışmalarını zorlaştırırken, saatler süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Öte yandan, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı sosyal medya sayfasından yangın söndürme çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Çakıcı, “Yangın ormanlık alana sıçramadan kısmen kontrol altına alındı. Olumsuz bir duruma karşı ekiplerimiz gece boyu sahada olacaktır” ifadelerini kullandı.
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