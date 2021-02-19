Cesedi ormanda bulunan operatörün ölümünün arkasından yasak aşk çıktı

-Zanlıların araçla İl Jandarma Komutanlığından çıkarılması

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'te ormanlık alanda başı taşla ezilmiş halde cansız bedeni bulunan iş makinesi operatörünün öldürülmesine ilişkin Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) yaptığı araştırmalar sonucunda, cinayetin yasak aşktan dolayı işlendiği ortaya çıktı.Gaziantep'te 11 Şubat günü çıktığı evine geri dönmeyen ve yakınlarının kayıp başvurusu yaptığı iş makinesi operatörü Mesut Oğultekin, Geneyik Mahallesi kırsalındaki ormanda kafası taşla ezilmiş halde bulundu. Cinayete ilişkin inceleme başlatan İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, öldürülen Oğultekin'in yakınları ve çalışma arkadaşları ile cesedin bulunduğu bölgedeki vatandaşların bilgisine başvurdu. Görüşmelerin ardından Oğultekin'in evli olan S.Ö. ile ilişkisi bulunduğu saptanırken, kaybolmadan önce son olarak S.Ö.'nün eşi A.Ö. ile görüştüğü belirlendi.Suçunu itiraf ettiSoruşturmaya dair gözaltına alınan A.Ö., cinayete kurban giden Mesut Oğultekin ile arkadaş olduklarını ve öldürülmesiyle ilgisi bulunmadığını söyledi.



Yapılan detaylı araştırmada A.Ö.'nün, Oğultekin'in cansız bedeninin bulunduğu ormanlık alanda 11 Şubat gecesine ait telefon sinyali tespit edildi. Tespitin ardından suçunu itiraf eden A.Ö., Oğulteki'nin, eşi ile ilişkisi olduğunu öğrenince akrabaları ile birlikte Oğultekin'i görüşmek üzere ormanlık alana çağırdıklarını ve burada yaşanan tartışmanın ardından öldürdüklerini anlattı. A.Ö.'nün itirafının ardından ağabeyi H.Ö. ve eşi S.Ö.'nün de aralarında olduğu 6 kişi daha gözaltına alındı. Jandarmada yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. ve ağabeyi H.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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