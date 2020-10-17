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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Cesedi izleyerek piknik yaptılar

Cesedi izleyerek piknik yaptılar

Polis ekiplerinin çalışması

Polis Polis Ekipleri 

-Piknik yapan vatandaşlar
-Polislerin piknikçileri uyarması
-Genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL )- Piknikçi vatandaşları polis uzaklaştırdı İSTANBUL

- İstanbul Karaköy’de, denizden çıkartılan erkek cesedi üzerinde polis ekipleri inceleme yaptığı sırada vatandaşlar sahildeki çimlerde piknik yaptı. Cesedi izleyerek piknik yapan vatandaşlar polis ekiplerince uzaklaştırıldı. Eminönü’nde denizden çıkartılan erkek cesedi Karaköy’deki sahil parkına götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde çalışma yaptığı sırada vatandaşlar çimlerde piknik yaptı. Cesedi izleyerek piknik yapan vatandaşları polis ekipleri olay yerinden uzaklaştırdı. Yapılan anonsların ardından piknikçilerin olay yerini terk etmesiyle polis ekipleri çalışmalarını tamamladı. (CS-ÖFA
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