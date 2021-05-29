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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Cesedi bulunan kayıp bilgisayar mühendisinin ailesi teşhis için morga geldi

Cesedi bulunan kayıp bilgisayar mühendisinin ailesi teşhis için morga geldi

Kayıp mühendisin dost ve arkadaşlarının üzüntüsü

Spor Ayakkabı Kimlik Tespiti Kayınbirader Bilgisayar Mühendisi Sağlık Ekipleri 

-Gözyaşı dökmeleri
-Eşinin ve kayınbiraderinin gelmesi
-Kayınbiraderinin teşhis için içeri girmesi
-Yakınlarının ağlaması
-Polis ekiplerinden detay
-Polislerin aile ile görüşmesi
-Morgdan detaylar
-Arşiv görüntüler
-fotoğraf

( ANTALYA -ÖZEL)- Kayınbiraderinin teşhisi sırasında Kesici’nin yakınları ile dostları gözyaşlarına boğuldu ANTALYA

- Antalya’da falezlerde bulunan ve üzerinden kimlik çıkmayan ve 20 gün önce ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Akdeniz Üniversitesinde (AÜ) bilgisayar mühendisi olarak görev yapan Çağrı Sertaç Kesici’ye ait olduğu tahmin eilen erkek cesedinin teşhisi için dün eşi ve kayınbiraderi morga geldi. Kayınbiraderinin teşhisi sırasında Kesici’nin yakınları ile dostları gözyaşlarına boğuldu.Dün öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi üzerinde bulunan Mobil Halk Plajında yüzmeye gelen bir grup genç, kayalıkların yakınında hareketsiz halde yatan bir erkek bedeni gördü. Gençler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerine deniz polisleri ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde cesedin uzun süredir olay yerinde olduğu tespit edildi. Eşkal bilgileri üzerinde yapılan ilk incelemenin ardından son 20 gündür kayıp başvurusu yapılan kişilerin eşkal bilgileri inceleme altına alındı. İlk belirlemelere ve eşkale göre cesedin Çağrı Sertaç Kesici'ye ait olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Ceset, savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından kesin kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.Teşhisi kayınbiraderi yaptıAdli Tıp Kurumu Morguna ise dün Çağrı Sertaç Kesici’nin eşi Aygül Kesici, kayınbiraderi Yalçın Çiftçioğlu, Akdeniz Üniversitesinden yakın dost ve arkadaşları geldi. Cenazenin teşhisi için morga giren Yalçın Çiftçioğlu, tanınmaz hale gelen cesedin eniştesine ait olup olmadığını kontrol etti. Oldukça üzgün görülen Kesici ailesinin yakınları ile dostları, teşhis sırasında gözyaşlarına boğuldu.Akdeniz Üniversitesinde (AÜ) bilgisayar mühendisi olarak görev yapan Çağrı Sertaç Kesici 9 Mayıs tarihinde kaybolmuş ve ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu. Evli ve 2 çocuk babası Kesici'nin en son Lara’da bir otel yakınlarında görüldüğü, üzerinde gri eşofman altı, siyah tişört, spor ayakkabı olduğu belirtilmişti.
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