Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden yangın açıklaması



- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde gece saat 03:45 sularında çıkan yangınla ilgili üniversiteden yapılan açıklamada, “Binadaki yatan hastalar, hastanemiz içindeki diğer servislere nakledilmiştir. Her şey kontrolümüz altındadır” denildi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde gece saat 03:45 sularında beyin cerrahisi binasında çıkan yangınla ilgili üniversiteden açıklama açıklama geldi. Açıklamada, “Ups odasından kaynaklanan ufak bir yangın çıkmıştır. İtfaiye ekipleri yangını söndürmüştür. Binadaki yatan hastalar, hastanemiz içindeki diğer servislere nakledilmiştir. Her şey kontrolümüz altındadır” denildi.



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