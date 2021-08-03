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Çerez fabrikasında korkutan yangın
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Çerez fabrikasında korkutan yangın

Çerez fabrikasında korkutan yangın

Yangından drone görüntüsü

Fabrika Yangın Gökyüzü Altın Trol 

-Kara dumanların gökyüzünü kaplamasından drone görüntüsü
-Fabrikanın görüntüsü
-İşçilerin görüntüsü
-İtfaiye ekiplerinin görüntüsü
-Merdivenli itfaiyenin müdahale görüntüsü
-Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin ile röp
-Genel detay

( DÜZCE - DRONE)-Yangın drone ile havadan görüntülendi DÜZCE

- Düzce’de çerez fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Gökyüzünü kara dumanlar kaplarken, yangın drone ile havadan görüntülendi. Yangın Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Şimşir Mahallesi’nde bulunan çerez fabrikasının baca kısmından henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrasında bölgeye Kaynaşlı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahale ile yangının büyümesini engelleyen Kaynaşlı Belediyesi’ne, Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi. Yangın iki belediyenin çalışması ile kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Gökyüzünü kara dumanlar kaplarken, yanan fabrika drone ile havadan görüntülendi. “Herhangi bir sıkıntı yok” Yangın sonrasında Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin bölgeye gelerek ekiplerin çalışmasını takip etti. Başkan Şahin; “Şu anda kontrol altına alınmış durumda. Ekiplerimiz burada çalışmalar devam ediyor. Maddi hasar var. Bacadan çıktığı söyleniyor. Şu anda herhangi can kaybı ve yaralılarımız yok. Bir sıkıntı olmadan söndüreceğiz. Maddi hasar bulunuyor” ifadelerini kullandı. Yangın sebebi ile işçiler korku dolu anlar yaşarken, alevlerin söndürülmesi için yoğun çaba sarf ettiler. (EB-ALI-
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