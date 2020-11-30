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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
CERABLUS - Terör saldırısı

CERABLUS - Terör saldırısı

- Saldırı sonrası görüntülerCERABLUS (AA) - Suriye 'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus’ta motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 7 kişi yaralandı.Gaziantep'in Karkamış ilçesi karşısında yer alan Cerablus ilçe merkezindeki işlek caddede, bomba tuzaklı motosikletle terör eylemi düzenlendi.
İlk belirlemelere göre 7 kişinin yaralandığı terör saldırısında, yaralılar Cerablus'taki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.Patlama sonucu, çevrede hasar oluştu.Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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