Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
- Cerablus’taki akaryakıt pazarına füzeli saldırı

- Cerablus’taki akaryakıt pazarına füzeli saldırı

Saldırı sonrası görüntüler

Karya Saldırı Yangına Müdahale Sivil Savunma 

-Yangın

( CERABLUS ) CERABLUS

- Suriye’nin Cerablus kentinde bulunan akaryakıt pazarına füzeli saldırı yapıldı. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Suriye’nin Cerablus kentindeki bulunan El Koussa köyündeki bir akaryakıt pazarına füzeli saldırı yapıldı. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, saldırının Hmeimim'deki Rusya’ya ait askeri üsten yapıldığı iddia edildi. Gözlemevi, pazarın birden fazla füze ile vurulduğunu aktarırken, saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğunu ifade etti.
Saldırı sonucu akaryakıt pazarında yangın çıkarken, bölgeye çok sayıda sivil savunma ekibi gönderildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı