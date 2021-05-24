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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Cerablus'ta bomba yüklü motosiklet patladı: 3 ölü

- Cerablus'ta bomba yüklü motosiklet patladı: 3 ölü

Patlama anı

Kamera Terör Örgütü Sivil Savunma 

-Patlamadan detay
-Güvenlik kamerasından görüntü

( CERABLUS ) CERABLUS

- Suriye'nin Cerablus ilçe merkezinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti. Suriye'nin Cerablus ilçesinin merkezinde bomba yüklü motosiklet patlaması sonucu motosikletin şoförü dahil olmak üzere 3 sivil hayatını kaybetti. Patlamanın ardından olaya müdahale eden sivil savunma ekipleri cesetleri yoldan kaldırdı. Patlamanın sebebi henüz bilinmezken bombayı terör örgütü PKK/YPG tarafından motosiklete yerleştirildiği düşünülüyor.
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