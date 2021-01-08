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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Cephanelik gibi eve operasyon: 1 gözaltı

Cephanelik gibi eve operasyon: 1 gözaltı

Yapılan operasyona ait görüntüler

Cephane El Bombası Uyuşturucu Cephanelik 

-arama sonucu bulunan mühimmat ve silahlar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te Jandarma Komutanlığı ekiplerince cephanelik gibi bir eve yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Nizip Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nizip ilçesinde bir eve operasyon yapıldı. Ekipler evin her yerini didik didik aradı. Yapılan aramalar sonucunda 6 adet el bombası, 2 adet silah, bir miktar mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi.Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınırken hakkında adli soruşturma başlatıldı.
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