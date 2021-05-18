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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı

Cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı

Cep telefonu bataryasının patlama anından görüntü

Kaçak Kamera Patlama Anı Cep Telefonu Şahit 

-Telefon tamircisinin konuşması
-Telefonları tamir ederken görüntü
-detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te teknik serviste tamir edilen cep telefonu bataryası bomba gibi patladı. Patlama anı güvenlik kameralarına yansırken olayın, ürünün kaçak olması nedeni ile yaşandığı kaydedildi. Kent merkezinde bulunan cep telefonu servisinde, bir müşteriye ait cep telefonunun bataryası tamir edildiği sırada patlayarak alev aldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken patlama anı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Büyük korku yaşayan telefon tamircisi Sinan Çengel, yıllardır bu işi yaptığını ilk kez bir telefonun bataryasının elinde patladığına şahit olduğunu söyledi.

Bataryası şişen telefonu inceledikten sonra patlamanın yaşandığını belirten Çengel, "Yaklaşık 12 yıldır elektronik sektöründeyim. Cep telefonu onarım ve bakımıyla ilgileniyorum. Tatsız bir hadiseyle karşılaştık. Telefonun batarya değişimi için bize gelmişti. Bataryayı değiştirirken bir anda cihazın bataryası patladı, neye uğradığımı şaşırdım. Bir anda o hengameyle söndürmeye çalıştım. Dükkanın geri kalan bölümlerine de sıçrayabilirdi bana da zarar verebilirdi. Telefona baktığımda bataryanın yan sanayi Çin malı olduğunu gördüm. Kaçak bir ürün olduğunu gördüm. Müşterilerimizden ve kullanıcılara tavsiyemiz Çin malı ve kaçak ürün kullanmayın. Çünkü kaçak ürün kullandığınız zaman böyle bir hadise ile karşılaşabilirsiniz. Tavsiyemiz her zaman orijinal ve servis ürünü kullanmanızdır" dedi.

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