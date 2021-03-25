Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
'Cennetten tapulu arsa' vaadiyle dolandırmaya kalkıştılar

'Cennetten tapulu arsa' vaadiyle dolandırmaya kalkıştılar

Yaşlı kadından genel ve detay

Polis Cennet Toplantı Kanser Hastalığı Dayak 

-Yaşlı kadının yolda yürümesi
-Yaşlı kadın ile röportaj

( ADANA -ÖZEL) "Cennetten tapulu arsa" vaadiyle dolandırmaya kalkıştılar- Adana’da ikisi yabancı uyruklu 4 kişi, “Cennetten 500 dolara tapulu arsa satıyoruz. Bunu alırsanız daha sonra size para akacak” diyerek eşiyle parkta gezen kadını dolandırmak istedi- Yaşlı kadın dolandırıcılara inanmayarak yanından kovduğunu anlattı ADANA

- Adana’da 4 kişi, “Cennetten 500 dolara tapulu arsa satıyoruz. Bunu alırsanız daha sonra size para akacak” diyerek eşiyle parkta gezen kadını dolandırmaya kalkıştı. Adana’da emekli kanser hastalığıyla mücadele eden Nergiz Kurçe (75) bir süre önce kendi gibi emekli olan eşiyle Atatürk Parkına gezmeye gitti. Yaşlı kadın bu sırada yanına 2’si yabanca 4 kişinin yaklaştığını belirterek, “Biraz sohbet edebilir miyiz. dediler bende buyurun dedim. Cennetten 500 dolara arsa satıyoruz’ dedi.
‘Bu bize gelen bir ödül, bizim adreslerimiz var oraya toplantılara gelip 100 lirada bağış yapacaksınız’ dedi.
‘Daha sonra size devamlı para akacak devamında ise her konuda size yardımcı olacağız’ dediler. ‘Sizler aldığınız bu tapu karşılığını misli olarak daha fazlasını alacaksınız. Şimdi size broşür vereceğiz bunları da dağıtırsanız daha da fazlasını kazanırsınız’ dediler. Bende onlara, bana bak siz yanlış kişiye çattınız dayak yemeden hemen gidin dedim ve gönderdim” diye konuştu.
Nergiz Kurçe, daha sonra aynı kişileri metro çıkışında yine gördüğünü en az 4 kişiden para aldıklarını ifade ederek, “Beni fark edince oradan ayrıldılar. Bunlar milleti dolandırıyor. Ancak ben polise gidip şikayetçi olmadım. Keşke olsaydım şimdi aklıma geldi. Vatandaşı cennetten tapulu arsa vereceğiz diye dolandırıyorlar” dedi.
(FKE-ÖZ-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement