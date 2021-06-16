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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
CENEVRE - Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden ile görüşmesini değerlendirdi

CENEVRE - Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden ile görüşmesini değerlendirdi

- Basın toplantısının yapıldığı salon ve toplantıyı takip eden gazeteciler - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarıCENEVRE (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı ikili zirvenin ardından İsviçre'nin Cenevre kentinde bir basın toplantısı düzenleyerek zirveyi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Basın Toplantısı Toplantı İsviçre 

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