CENEVRE - Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden ile görüşmesini değerlendirdi
- Basın toplantısının yapıldığı salon ve toplantıyı takip eden gazeteciler - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarıCENEVRE (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı ikili zirvenin ardından İsviçre'nin Cenevre kentinde bir basın toplantısı düzenleyerek zirveyi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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