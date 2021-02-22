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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
CENEVRE - BM Genel Sekreteri Guterres, Myanmar'da askeri cuntayı son seçimlerdeki iradeye saygı göstermeye çağırdı

CENEVRE - BM Genel Sekreteri Guterres, Myanmar'da askeri cuntayı son seçimlerdeki iradeye saygı göstermeye çağırdı

- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuşması BM Genel Sekreteri Guterres, Myanmar'da askeri cuntayı son seçimlerdeki iradeye saygı göstermeye çağırdıCENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar'da askeri cuntaya, son seçimlerdeki halk iradesine saygı gösterme çağrısı yaptı.Guterres, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 46. oturumunda konuştu.
Myanmar'daki cunta yönetimini baskıcı politikalarını son vermeye davet eden Guterres, "Tutukluları serbest bırakın. Şiddete son verin. İnsan haklarına ve son seçimlerdeki insanların iradesine saygı gösterin." dedi.
Guterres, İnsan Hakları Konseyi'nin 12 Şubat'taki "Myanmar'a yönelik silah ambargosu ve seyahat yasağı kararı alınsın" çağrısını memnuniyetle karşıladığını, Myanmar halkının "demokrasi, barış, insan hakları ve hukukun üstünlüğü arayışlarına" verdiği desteği ifade etti.
Myanmar'da demokrasinin "acımasız bir güçle" baltalandığını vurgulayan Guterres, "hesap verilebilirlik" ilkesi göz ardı edilerek Arakanlıların da bulunduğu azınlıklara yönelik "etnik temizlik" dahil ciddi ihlaller olduğunu söyledi.

Guterres, ırkçılık, antisemitizm, Müslüman karşıtlığı, azınlıklara yönelik şiddet, homofobi, yabancı düşmanlığı ve kadın düşmanlığını körüklemenin "yeni bir şey olmadığına" dikkati çekerek, aşırılık yanlısı hareketlerin birçok ülkede bir numaralı iç güvenlik tehdidi olduğunu vurguladı.Ayrıca Guterres, söz konusu nefret gruplarının "sorumluluk pozisyonundaki" insanlar tarafından da alkışlandığını belirtti.
- Myanmar'da askeri darbeMyanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.BM ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuş, ordu bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.Gözaltına alınan üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürerken Suu Çii, 1 Mart'taki duruşmaya kadar gözaltında tutulacak.

Silah Ambargosu Olağanüstü Hal İnsan Hakları Sıkıyönetim Seyahat Yasağı 

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