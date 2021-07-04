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Cenazeye giderken kaza yaptılar: 3 yaralı
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4 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Cenazeye giderken kaza yaptılar: 3 yaralı

Cenazeye giderken kaza yaptılar: 3 yaralı

-Kazadan detay

İlk Müdahale Polis Hastane Cenaze Halk Otobüsü 

--Araçlardan detay
--Yaralının araçtan çıkarılması detay
--Yaralı yakınları detay

( SİVAS ) -- Sivas’ta cenazeye giden ailenin bulunduğu otomobil özel halk otobüsü ile çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı SİVAS

- Sivas’ta cenazeye giden ailenin bulunduğu otomobil özel halk otobüsü ile çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza kent merkezi Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kavşağında meydana geldi. F.D. idaresindeki 38 RN 190 plakalı Renault marka otomobilleriyle yakınlarının cenazesine giden aile K.Y. idaresindeki 58 H 0218 plakalı Isuzu marka özel halk otobüsüyle çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada F.D., S.A. ve S.D. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin arından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (OE-GF-Y)
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