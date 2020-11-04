Cenaze teşhisine gelen Rus kadının yıkıldığı an

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( ANTALYA )- Alabora olan teknede ölen Rus vatandaşı Mukhitov’un cesedi adli tıpa gönderildi ANTALYA



- Antalya’nın Alanya ilçesinde açıklarında alabora olarak batan teknede boğularak yaşamını yitiren, Rus vatandaşı Daniiaar Mukhitov (37) cesedi işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Morga eşinin cesedi teşhis etmek için gelen Alfiya Mukhitova ise tabutuna bakarak göz yaşlarına hakim olmadı. Olay dün saat 11.00 sıralarında Alanya Kalesi açıklarındaki Fosforlu Mağarası yakınında meydana geldi. Rus turistlerden oluşan kafileyi taşıyan 'Baba Selavi' isimli tur teknesi, Cilvarda Burnu'ndaki kayalık bölgeye yaklaşık 50 metre yakında kötü hava şartları nedeniyle alabora oldu. Kısa sürede su alan teknede bulunan turistler ve mürettebat, denize atladı. Tekneden denize atlayan turistlerin bazıları kayalıklara ulaşırken bazılarını ise çevredeki diğer tekneler ve ihbar üzerine olay yerine Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri kurtardı. Ekipler, 5’i mürettebat, 32'si turist olmak üzere 37 kişiyi zodyak botlara alarak Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına getirdi. Tekne enkazında Rus uyruklu Daniiaar Mukhitov’un (37) kayıp olduğu öğrenildi. Bunun üzerinde Sahil Güvenlik Dalış Timi harekete geçerek teknede Mukhitov’un cansız bedenine ulaştı. Tekne kaptanı adliyeye sevk edildi Olay sonrası teknenin kaptanı Ali K.(33) gözaltına alındı. Gözaltına alınan kaptan Ali K. Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Eşi göz yaşlarına hakim olamadı Alanya Belediyesi Cenaze Hizmetleri Morguna konulan Mukhitov’un cesedi, burada işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Eşinin cesedini teşhis için morga gelen Alfiya Mukhitova (33) ise uzun süre tabutunu bakarak göz yaşlarına hakim olamadı. (EA-



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