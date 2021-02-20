Cemil Meriç Halk Kütüphanesi yeni yerine taşındı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Bodrum katında hizmet veren Esenyurt Belediyesi Cemil Meriç Halk Kütüphanesi, ahşap, etrafı açık ve yeşil alan manzaralı, yeni yerine taşındı. Bodrum katında bulunan Esenyurt Belediyesi Cemil Meriç Halk Kütüphanesi, ahşap, etrafı açık ve yeşil alan manzaralı yeni yerine taşındı. Çalışma masaları tekli Pandemi koşullarına uygun olarak hizmet veren ve her yaş grubundan vatandaşa hitap eden kütüphaneye girişler, HES kodu sorgusundan sonra yapılıyor. Çalışma masalarının tekli olarak ayrıldığı kütüphanede vatandaşlar, bin 946 kitap arasından istediğine ulaşabiliyor; aynı zamanda bina içerisinde sağlanan WİFİ İnternet Bilgi Araştırma hizmeti ile de çalışmalarını daha verimli hale getirebiliyor. “ Cemil Meriç Halk Kütüphanesi adına yakışır yerde” Önceki yerin fiziki koşulları itibarıyla kütüphaneye elverişli olmadığını ifade eden Cemil Meriç Halk Kütüphanesi sorumlusu Esra İpekli, “Biz çalışanlar da öğrenciler de bir hayli şikayetçi idik ve birkaç defa yerimizin değiştirilmesi için talepte bulunduk. Kendi adıma, çalışanlarımız ve öğrenciler adına buradan Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim bu isteğimizi yerine getirdi. Daha ferah, geniş ve özellikle ders çalışmaya elverişli bir yeri bize tahsis etti. Bizler de öğrenciler de daha rahat ve verimli bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hizmete kapalı olan Cemil Meriç Halk Kütüphanesi, hafta içi 08.30-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.



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