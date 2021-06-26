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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Cemal Kalyoncu, öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Cemal Kalyoncu, öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Cemal kalyoncunun konuşması

Savcı Lyon Görece Allah Öğrenciler 

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) 2021 Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi.
Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen törenle Bin 554 öğrenci diplomalarını alırken, Mütevelli Heyeti Başkanı.Mezuniyet Töreni’nde öğrencilerin heyecanına ortak olan HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu hayata atılmaya hazırlanan yeni mezunlara hitap ederek başarılı olmalarını diledi.“Öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmak beni çok mutlu ediyor”HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, “Hasan kalyoncu üniversitesinin bu sene 7. Mezunlarını verdik. Toplamda 13 bin küsur mezunumuz vardı. Bugünde bin 554 öğrencimiz diplomalarını alarak mezun oldu. Hayatta onlara başarılar diliyorum. İnşallah onları çok güzel yerlerde göreceğiz. Bugüne kadar mezun öğrencilerimizi çok farklı alanlarda çalışanları gördüm. Kaymakam, savcı olanı proje müdürünü olanları gördüm. inşallah gelecekte ülkemizin bir çok noktasında bunlar idareci iş adamı olacaktır. Bu gerçekten benim için çok büyük bir mutluluktur. Öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmak beni çok mutlu ediyor. İnşallah daha güzellerini yapacağız” dedi.
Mezuniyet törenine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın yanı sıra Hasan Kalyoncu Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve milletvekilleri de katıldı.

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