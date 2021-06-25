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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Çeltik tarlalarını kuraklık ve domuz sürüsü vurdu

Çeltik tarlalarını kuraklık ve domuz sürüsü vurdu

Domuz sürüsünden detaylar

Yağmur 

-Kurumuş tarladan fotoğraf görüntüsü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin pirinç ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan üreticiler Tiyar Nehri’nin kuruması sonucu kuraklıkla karşı karşıya kalırken, susuz kalan pirinç ve susam tarlalarına ise domuz sürüsü dadandı. Irak’ın sıfır noktasında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Kayalık köyünde nisan ve mayıs aylarında bölgenin yağış almaması ile Tiyar Nehri’nin kuruması üzerine pirinç ve susam tarlalarını kuraklık vurdu. Pandemiden sonra kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan çeltik üreticilerinin bir de domuz sürüsüyle başı dertte. Gündüz vakti çeltik tarlalarına dadanan domuzlar, tarlalara büyük zarar veriyor. Kayalık köyü sakinleri, ilk defa böyle bir kuraklıkla karşılaştıklarını belirterek, yardım beklediklerini söyledi.

Bölgeye bu yıl yağmur yağmadığını ifade eden çeltik üreticileri, "Her aile kiraladığı traktörle tarlanın sürümü için 2 bin lira para harcadı. Yaz aylarının başındayız. Maalesef tarlalarımız şimdiden susuz kaldı. Böyle giderse geri kalan tarlalarımız da 15 gün içinde kuruyacak. Kuraklık bir yana başımız domuz sürüsüyle de dertte. Tarlalarımıza en büyük zararı da domuzlar veriyor. Yetkililerden acilen köyümüzde sondaj çalışması yapmalarını istiyoruz” diye konuştular.
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