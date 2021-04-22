Çelik kapı, PVC kapı ve pencere üreten atölye yangında kül oldu

-Vatandaşların iş yeri önündeki PVC kapı ve pencereleri kaldırması

-Yanan iş yeri önünden detay görüntüler

-İtfaiye ekiplerinden genel görüntüler

-Yangını merakla izleyen vatandaşlardan genel görüntüler



( ADANA )- Vatandaşlar bir kısmı atölye önündeki eşyaları kurtarırken bir kısmı da merakla yangını izledi ADANA



- Adana’da çelik kapı, PVC kapı ve pencere üreten atölyede çıkan yangında iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması ve korona virüs tedbirlerini unutan vatandaşlar merakla itfaiyenin yangına müdahalesini izledi. Bazı vatandaşlar da ise iş yerinin dışında bulunan PVC pencereler yanmasın diye yolun kenarına çekti. Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde bulunan çelik kapı, PVC kapı ve pencere üreten atölyede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bölgede devriye gezen polis ekipleri yangını görmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın mahalline kısa sürede gelen itfaiye ekipleri müdahalesine başladı.

Yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından iş yerinde çıkan yangın tamamen söndürüldü. Çıkan yangın sonucunda iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi. Çevrede bulunan vatandaşlar iş yeri önünde PVC pencereler yanmasın diye yol kenarına çekti. Bazı vatandaşlar ise sokağa çıkma kısıtlamasını unutup sosyal mesafe kurallarına uymayarak merakla itfaiyenin yangına müdahalesini izledi. İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.



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