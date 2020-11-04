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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Çelik kafes operasyonunun şüphelileri adliyeye sevk edildi

Çelik kafes operasyonunun şüphelileri adliyeye sevk edildi

Havadan arama yapılacak evlerin görüntüsü

Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Sağlık Raporu Helikopter 

-Jandarma araçları detay
-Evlerde yapılan arama
-Ev içindeki şahısla detay
-Dedektör köpek detay
-Şüphelilerin gözaltına alınması
-Şüphelilerin adliyeye sevki

( ANTALYA )- Helikopter destekli operasyonla yakalandılar, bazaların içinden çıkartıldılar- 400 jandarmanın katıldığı operasyonda çok miktarda çeşitli uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait fişekler, çok sayıda hassas terazi ele geçirildi.- 50 kişinin yakalandığı operasyonda şüpheliler bazaların altından çıkartıldı ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli ‘Çelik Kafes’ operasyonunda gözaltına alınan 50 şüpheli adliyeye sevk edildi. düzenlendi.
Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu’nun sevk ve idare ettiği operasyona 400 jandarma personeli katıldı.
50 şüphelinin gözaltına alındığı, çok miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda, 1 şüpheli yatak bazasının altında saklanırken yakalandı. Manavgat’ta uyuşturucu konusunda elde edilen istihbaratlar doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin uyuşturucu sattığının tespit edilmesi üzerine jandarma ekipleri tarafından Manavgat ilçesinde dün sabah saatlerinde, havadan jandarma helikopterinin de desteğiyle eş zamanlı olarak uyuşturucu arama köpeklerinin de katıldığı Çelik Kafes operasyonu düzenlendi.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu’nun sevk ve idare ettiği operasyonda 400 jandarma personeli ve komando timleri görev aldı. 50 şüpheli gözaltına alındı, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi Yapılan baskınlar sonucunda aralarında kadınların da bulunduğu 50 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda çeşitli uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait fişekler, çok sayıda hassas terazi ele geçirildi. Hastaneden sağlık raporu alınan şüpheliler işlemleri için İlçe jandarma Komutanlığına götürüldü. Bazanın içinde saklanırken yakalandı Şüphelilerden bazıları, jandarmaya yakalanmamak için çeşitli yerlere saklandı. Görevlilerin geldiğini görüp, yatağın bazasında oluşturduğu alana saklanan şüpheli, jandarma görevlileri tarafından yapılan aramada kıskıvrak yakalandı. 50 şüpheli jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (İA-
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