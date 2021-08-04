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- Çekya’daki tren kazasında can kaybı 3’e yükseldi
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Çekya’daki tren kazasında can kaybı 3’e yükseldi

- Çekya’daki tren kazasında can kaybı 3’e yükseldi

-Kaza bölgesinden drone görüntüler

Polis Hastane Tren Kazası Yolcu Treni Makinist 

--İtfaiye ekiplerinin yaralılara müdahalesi

( PRAG ) PRAG

- Çekya'da iki yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin 3’e yaralıların sayısı ise 58’e yükseldi. Yaralıların 7'sinin durumunun ise kritik olduğu belirtildi. Çekya'da Münih-Prag seferini yapan yolcu treni ülkenin batısındaki Milavce kasabası yakınlarında banliyö treniyle çarpışmıştı. Domazlice-Blizejov istasyonları arasında meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e, yaralıların sayısı ise 58’e yükseldi. Yaralılardan 7'sinin durumunun kritik olduğu bildirilirken, kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Çekya polisi hayatını kaybedenlerin 2’sinin makinist ve 1’inin ise yolcu olduğu açıklandı. Kaza insan hatası kaynaklı Çekya Ulaştırma Bakanı Karel Havliczek yaptığı açıklamada, kazanın makinistlerinden birinin Radonice geçidinde dur sinyalini ihlal etmesi üzerine meydana geldiğini ifade ederek, “Tüm ekipmanlar çalışıyordu ama bir insan hatasını tam olarak engelleyemezsiniz” dedi.
Münih-Prag seferini yapan yolcu treninde çok sayıda Alman yolcu olduğu ve bazı yaralıların Almanya’daki hastanelere gönderildiği bildirildi.

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