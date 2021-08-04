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- Çekya'da tren kazası: 2 ölü, 40 yaralı
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Çekya'da tren kazası: 2 ölü, 40 yaralı

- Çekya'da tren kazası: 2 ölü, 40 yaralı

trenlerin görümtüsü

( PRAG ) PRAG

Polis Bild Tren Kazası Yolcu Treni Makinist 


- Çekya'da iki yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı. Yaralıların 7'sinin durumunun ise kritik olduğu belirtildi. Çekya'da Cheb-Prag seferini yapan yolcu treni ülkenin batısındaki Milavce kasabası yakınlarında banliyö treniyle çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Domazlice-Blizejov istasyonları arasında meydana gelen kazada 40 kişinin de yaralı olduğu öğrenildi. Yaralılardan 7'sinin durumunun kritik olduğu bildirilirken, kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Çekya polisi hayatını kaybeden 2 kişinin trenlerin makinistleri olduğunun tahmin edildiğini açıkladı.
Çekya Ulaştırma Bakanı Karel Havliczek yaptığı açıklamada kazanın makinistlerden birinin Radonice geçidinde dur sinyalini ihlal etmesi üzerine meydana geldiğini söyledi.

Durumun ciddi olduğunu belirten Havliczek olay yerine hareket ettiğini bildirdi.
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