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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Çekya'da polise top ve tank teslim edildi

- Çekya'da polise top ve tank teslim edildi

Çekya polisinin Ocak ayında yayınladığı video

( PRAG ) PRAG

Polis Bild Yasal Düzenleme Harekete Geç Irak 


- Çekya'da bir kişi yürürlükteki silah affı kapsamında polisin bilgilendirme amacıyla mizahi bir dille çektiği videoyu izleyerek elinde bulunan top ve tankı polise teslim etti. Olay karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen yetkililer, yaptıkları incelemeler neticesinde söz konusu top ve tankı herhangi bir tehlike oluşturmadığı gerekçesiyle sahibine iade etti. Çekya'da polis, Ocak ayından bu yana yürürlükte olan silah affı konusunda vatandaşları bilgilendirmek amacıyla mizahi bir dille çektiği videoda "bir tankın af kapsamında kendilerine iade edildiği" bilgisini paylaştı. Ancak söz konusu olay gerçek oldu. Çektikleri videonun halkı bu denli "harekete geçireceğini" beklemediklerini ifade eden Çekya polisi, Hradec Kralove kentinde adı açıklanmayan bir vatandaşın af kapsamında 90'lı yıllardan bu yana sahip olduğu Su 100 topu (Kundağı Motorlu Topçu Sistemi) ile T34/85 tankını kendilerine teslim ettiğini bildirdi. Söz konusu şahsın top ve tankın yasal düzenlemelere uygun olarak etkisiz hale getirilip getirilmediğinden duyduğu şüphe üzerine iade kararı aldığını belirten polis, askeri yetkililerle birlikte yaptığı incelemeler neticesinde top ve tankın ateşleme sisteminin devre dışı bırakıldığını belirledi. Söz konusu silahların yasal düzenlemelere uygun şekilde etkisiz hale getirilmediğini kaydeden polis, top ve tankı herhangi bir tehlike oluşturmadığı gerekçesiyle ve düzenlemelere uygun şekilde etkisiz hale getirilmesi koşuluyla sahibine iade etti. Çekya'da geçtiğimiz Ocak ayı sonunda çıkarılan silah affı kapsamında vatandaşlar hiçbir sorgulamaya maruz kalmaksızın ellerinde bulundurdukları silahları polise teslim edebiliyor. Temmuz ayı sonunda sona erecek af kapsamında vatandaşların sahip oldukları silahları kayıt altına aldırması da mümkün.
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