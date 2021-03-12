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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
- Çekya'da maskesiz bir kişi çocuğunun gözleri önünde gözaltına alındı

- Çekya'da maskesiz bir kişi çocuğunun gözleri önünde gözaltına alındı

polislerin maskesiz kişiyi gözaltına alma görüntüleri

( PRAG ) PRAG

Sosyal Medya Gözaltı İşlemi Polis Memuru Hıçkırık Küçük Çocuk 


- Çekya'da polis maske takmayan bir kişiyi küçük çocuğunun gözleri önünde gözaltına aldı. Gözaltı işlemi sırasında zor kullanılarak yere yatırılan babasını gören 3 yaşındaki çocuk ise hıçkırıklara boğuldu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülere büyük tepki gelirken, iki polis açığa alındı. Çekya'nın doğusundaki Uherste Hradiste kasabasında yerel polis, sokakta maksesiz dolaşan bir kişiyi küçük çocuğunun gözleri önünde gözaltına aldı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran gözaltı işlemini şu şekilde gerçekleşti. Uherste Hradiste yerel polisine bağlı iki polis memuru, sokakta oğluyla birlikte maskesiz şekilde yürürken şahsı fark etti. Polisler, söz konusu kişinin yanına giderek yasa gereği maske takması gerektiğini söyledi.

Ancak şahıs maske takmayı reddetti. Bunun üzerine polisler şahsa kimlik kontrolü yapmak istedi ancak ismi açıklanmayan adam kimliğini ibraz etmeyi de reddetti. İki polis daha sonra maske takmayıp, kimliğini ibraz etmeyen şahsı gözaltına alarak yakındaki karakola götürmek istedi. Gözaltı işlemine karşı çıkan şahıs, polislere direnince iki polis şahsı zor kullanarak gözaltına aldı. Tüm bu anlar şahsın yanında bulunan 3 yaşındaki çocuğun gözleri önünde yaşandı. Polisler tarafından babası zor kullanılarak yere yatırılınca korkuya kapılan küçük çocuk hıçkırıklara boğuldu. Çaresizce anne ve babasını isteyerek çığlıklar atan çocuğun yardımına civarda bulunan fırın çalışanı kadın yetişti. Kadın, küçük çocuğu kucağına alarak teselli etmeye çalışırken tüm yaşananlar olay yerinde bulunan bir başka kişi tarafından kaydedildi. İki polis açığa alındı Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından adamı çocuğunun gözleri önünde zor kullanarak gözaltına alan polislere tepki yağdı. Uherste Hradiste Belediye Başkanı Stanislav Blaha yaptığı açıklamada görüntülerin hoşuna gitmediğini ancak olayın detaylarını öğrenmeye ihtiyacı olduğunu belirtti.
Belediye Başkanı Blaha, söz konusu iki polisin konu açıklığa kavuşana kadar açığa alındığını duyurdu. (MÇ-Y)
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