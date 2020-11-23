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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Çektikleri kliple yardım isteyip, okuma isteklerini haykırdılar

Çektikleri kliple yardım isteyip, okuma isteklerini haykırdılar

çocukların çektiği klip

( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’a bağlı bir köyde telefon ve internet çekmediği için derslerine devam edemeyen bir grup öğrenci çektikleri klip ile yetkililerden yardım istedi SİVAS

Örgün Eğitim Öğretmen İnter Öğrenciler 


- Sivas’a bağlı bir köyde telefon ve internet çekmediği için derslerine devam edemeyen bir grup öğrenci çektikleri klip ile yetkililerden yardım istedi.Korona virüs vakalarının artmasıyla örgün eğitime ara verilerek uzaktan eğitim uygulamasına devam edildi. Sivas’ta kent merkezine 26 kilometre uzaklıkta bulunan Karapınar köyünde, okulda öğretmen olmadığı için öğrenciler servisle Çallı köyüne gidiyordu. Ancak uzaktan eğitime dönülmesiyle telefon çekmeyen köyde çocuklar internet sıkıntısı yaşadı. İnternet bağlantıları olmadığı için derslerinden geri kalan 7 çocuk çektikleri klip ile yetkililerden yardım istedi. Hep bir ağızdan okumak istediklerini haykıran çocuklar, çektikleri klip ile görenleri duygulandırdı.“Biz okumak istiyoruz’’Çocukların hep birlikte yazdıkları metni okuyan 3’üncü sınıf öğrencisi Selina Çalışkan, “Ben Kayapınar köyünde oturuyorum. Adım Selina Çalışkan, yukarıdaki evde oturuyorum. 3’üncü sınıfa gidiyorum. Bizim okulumuzda öğretmen olmadığı için taşımacılıkla yani servisle Çallı köyüne gidiyoruz. Covid-19 yüzünden okula gidemiyoruz. Köyde telefon ve internet çekmediği için EBA’ya bağlanamıyoruz. Tüm yetkilere sesleniyorum. Köyümüzde internet çeksin telefon çeksin. Biz okumak istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.
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