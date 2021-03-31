Çekmeköy İş ve Sanat Merkezi ilçenin yeni eğitim merkezi oldu

-kurs merkezlerinin görüntüsü

-kurs hoca ve öğrencilerinin görüntüsü

-ahşap boyama görüntüsü

-öğrencilerin görüntüsü

-Başkan Ahmet Poyrazın görüntüsü

-röportaj



( İSTANBUL )- İş ve Sanat Merkezi(ÇEKİM)’de eğitim hız kesmeden devam ediyor İSTANBUL



- Çekmeköy Belediyesi tarafından başlatılan ÇEKİM (Çekmeköy İş ve Sanat Eğitim Merkezleri) ilçe sakinlerinin yeni eğitim merkezi oldu. ÇEKİM bünyesinde Çekmeköylü vatandaşlara verilen İngilizce’den diksiyona, bilgisayar eğitiminden ahşap boyama çalışmalarına kadar birçok hizmetin devam edeceğini belirten Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, ”Vatandaşlarımızdan gelen talep ve istekler doğrultusunda yeni branşlar oluşturulacak” dedi Çekmeköy Belediyesi İsmek Eğitim kurslarının kapanmasından dolayı ilçede oluşan eğitim açığını gidermek için ÇEKİM(Çekmeköy İş ve Sanat Eğitim Merkezleri) oluşturdu. İlk yılında Çekmeköy Belediyesi kurslarında 190 kişi eğitime katıldı.

Projenin başından bu güne kadar 10 branşta 14 farklı gruba eğitimler verildi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında 1 grupta en fazla 15 kişi ile eğitime devam eden ÇEKİM(Çekmeköy İş ve Sanat Eğitim Merkezleri) verdiği eğitimler arasında, bilgisayar ileri modülleri, hasta ve yaşlı bakım hizmetleri, Türk işaret dili, diksiyon, İngilizce, bağlama, çocuk gelişimi, dekoratif ahşap süsleme kursları gibi farklı 10 branşta eğitim programları bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda eğitimini tamamlayan 40 kursiyer sertifikalarını Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın elinden aldı. Yunus Emre Bilgi Evi Hamidiye Kültür Merkezi, Adnan Menderes Gençlik ve Kültür Merkezi, Turgut Özal Kültür Merkezi, Ömerli Bilgi Evi ve Sultançiftliği Ek Hizmet Binasında verilen eğitimlere ilçe sakinlerinin yoğun talepleri dikkat çekiyor. ÇEKİM ile ilgili olarak Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, ”İSMEK kurslarında bir eksilme olunca biz ilçe belediyesi olarak bu konu ile alakalı bir çalışma yaptık. Çekmeköy’de ismine münhasır ÇEKİM merkezleri kurduk. Ve burada 10 branşın üzerinde eğitim veriyoruz. İngilizce, diksiyon, bilgisayar, hasta bakım eğitimi gibi birçok noktada eğitim veriyoruz. Ve her mahallemizde kurduğumuz gerek kültür merkezi gerek o mahallede yaşayan insanlarımız, ağırlıklı hanımefendiler daha çok ilgi gösteriyor. Onları hem bir araya getirip hem de Covid-19’dan dolayı sosyal mesafeyi de koruyarak sınıflarımızı oluşturduk. Talep fazla ama bu mesafeleri de koruyarak, böyle bir çalışma yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta 40 hanımefendiye diplomalarını, sertifikalarını verdik. ilk mezunlarımızı verdik. Bundan sonra da vatandaştan gelecek olan talepler, bizden isteyecekleri branşlar üzerinde çalışmalarımızı inşallah pandemi koşulları da ortadan kalktıktan sonra daha hızlı bir şekilde yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

ÇEKİM’de eğitim alan kursiyer Hilal Demiral, ”Tamamen hobi olarak başlamıştım. Şimdi artık evdeki her şeyi nasıl geri dönüştürebilirim diye bakıyorum. Çok keyif alarak yapıyorum. Artık yaşam tarzım oldu. Bir şeyleri geri dönüştürdüğüm için keyif alıyorum. Evdeki mobilyalarımı dönüştürdüm. Çok keyif alarak yaptım. Pandemi sürecinde benim için bir uğraş oldu. Hem çocuklarıma vakit ayırıp hem de kendime vakit ayırmak bana keyif veriyor. Kesinlikle bir terapi ve zihin temizliği olarak düşünüyorum ben bu işi. Kendilerine vakit ayırmak istiyorlarsa ve bir şeyler üretmek istiyorlarsa kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum” dedi.





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