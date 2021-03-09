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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Çekmeköy Hayvanat Bahçesinde silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Çekmeköy Hayvanat Bahçesinde silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

olay yeri

Acil Servis Hastane Silahlı Kavga Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

-ekiplerden görüntüler

( İSTANBUL - 2) İSTANBUL

- Çekmeköy'de çıkan kavgada, silahla vurulan 2 kişi hayatını kaybetti. Olayda 1 kişi ise yaralandı. Alınan bilgiye göre, Çatalmeşe Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde bulunan Hayvanat Bahçesinde 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, acil servis ekipleri yaralılara müdahale ederek çevredeki hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (AZ
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