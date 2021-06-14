Çekmeköy’deki tek katlı ahşap evde çıkan çıkan böyle görüntülendi



- Çekmeköy’de çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yangın drone ile havadan görüntülendi. Yangın, Çekmeköy’de Reşadiye Mahallesi'nde Emel Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Ahşap evin üzerinden geçen yüksek gerilim hattı, elektrik ekipleri tarafından kesildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın uzun süren uğraşlar sonucu söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın drone ile havadan görüntülendi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

