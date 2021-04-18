Çekmeköy’deki ormanlık alanda aranıyor, umutlu bekleyiş sürüyor

-İzci Federasyonu Başkanı ile röportaj



( İSTANBUL -ÖZEL-DRONE)- Çekmeköy’de kayıp şahsı arama çalışmaları havadan görüntülendi İSTANBUL



- Sancaktepe’de eşiyle tartıştıktan sonra kayıplara karışan Özgür Kılınç’ın arama çalışmalarında üçüncü gün çalışmaları tamamlandı. Kılınç’ın telefon sinyalinin belirlendiği son yer olan Çekmeköy'deki ormanlık alanda yaklaşık 3 saat süren arama çalışmaları olumsuz sonuçlanırken, ormanlık alan havadan görüntülendi. Sancaktepe’de eşiyle tartışan Özgür Kılınç (37) isimli vatandaş, evden çıkmış ve ailesine intihar edeceği yönünde mesajlar atmıştı. İntihar mesajları sonrası Kılınç’ın eşi ve ailesi durumu polis ekiplerine bildirmişti. Polis ekiplerinin çalışma başlatması sonrası sabah saatlerinde Kılınç, eşini görüntülü arayarak bulunduğu konumu göndermiş, adrese giden ekipler çevrede yaptığı tüm aramalara rağmen Kılınç’a ulaşamamıştı. Evden çıkarken alkollü olduğu iddia edilen Özgür Kılınç’ı bulmak üzere bir araya gelen AFAD ve TİFAKE ekipleri, arama kurtarma çalışmalarının üçüncü gününde Çekmeköy’deki ormanlık alanda çalışmalara devam etti. Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmaları olumsuz sonuçlandı. Havanın kararmasıyla birlikte çalışmalara ara verildi.

Öte yandan Kılınç için arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü ormanlık alan havadan görüntülendi. "19 kişilik ekibimizle buradayız" Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı arama çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, “AFAD’ın daveti üzerine ormanlık alanda olabileceği iddia edilen şahsı bulmak için burada çalışmalar yürüttük. 19 kişilik ekibimizle buradaydık. Bahsedilen alanda yaptığımız çalışmalar maalesef şu an için olumsuz sonuçlandı. Kaybolan şahıs umarım en kısa sürede bulunur” diye konuştu.





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