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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Çekmeköy'de silahlı kavga: Metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti

Çekmeköy'de silahlı kavga: Metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti

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( İSTANBUL ) -- Çekmeköyde çıkan silahlı kavgada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti İSTANBUL

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- Çekmeköy'de çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Çıkan silahlı kavga sonrası ünlü biyoenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu ve O.F.Z. isimli vatandaş hayatını kaybederken, O.Ö. isimli şahıs ise yaralandı. Olay, Çekmeköy'de bulunan bir hayvanat bahçesinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek sorunu yaşayan iki grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Meydana gelen silahlı kavgada ilk belirlemelere göre, ünlü biyoenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu ve O.F.Z. isimli vatandaş hayatını kaybederken, O.Ö. isimli şahıs ise yaralandı. Gerçekleşen feci olay sonrası saldırgan M.Ö. ise aracına binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekipler konuyla ilgili soruşturma başlattı.
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