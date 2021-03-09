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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Çekmeköy'de silahlı kavga: Metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti

- Çekmeköy'de silahlı kavga: Metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti

olay yeri

( İSTANBUL )- Çekmeköyde çıkan silahlı kavgada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti İSTANBUL

Sağlık Ekibi Silahlı Kavga Metafizik Hayvan Hayvanat Bahçesi 


- Çekmeköy'de çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahıslardan birinin ünlü biyoenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu olduğu belirlendi. Çekmeköy’de bulunan hayvanat bahçesinde tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Gerçekleşen feci olay sonrası saldırganlar hızla olay yerinden geldikleri araca binerek uzaklaştı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevkedildi. Yapılan incelemeler sonrası hayatını kaybeden şahıslardan birinin biyoenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu olduğu belirlendi. (ASK-
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