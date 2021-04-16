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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Çekmeköy’de ormanlık alanda kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor

Çekmeköy’de ormanlık alanda kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor

Drone görüntüsü

İntihar Polis Köpek Bild Ormanlı 

-Şahsın ailesi ve yakınları
-Arama çalışmaları
-köpek
-Fotoğraf

( İSTANBUL -DRONE)- Kayıp şahsı arama çalışmaları havadan görüntülendi İSTANBUL

- Sancaktepe'de dün akşam boşanma aşamasındaki eşiyle konuştuktan sonra kayıplara karışan kişinin son olarak telefonundan sinyal alınan Çekmeköy'deki ormanlık alanda arama çalışmaları hala devam ediyor. Arama çalışmaları drone ile havadan görüntülendi. Sancaktepe'de yaşayan 37 yaşındaki Özgür Kılınç, iddiaya göre boşanmak üzere olan eşi ile konuştuktan bir süre sonra evden ayrıldı. İntihar edeceği şeklinde ailesine mesajlar attığı iddia edilen, 6 yaşında bir çocuk babası Özgür Kılınç'a ulaşılamayınca, durum polise ve arama kurtarma ekiplerine bildirildi.
Kayıp olan Kılınç’ı bulmak için saatler önce başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine bağlı iz takip köpeği Tina da kullanılıyor. Öte yandan arama çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.
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