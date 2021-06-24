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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çekmeköy’de narkotik baskınında 1 kilo 268 gram narkotik madde ele geçirildi

Çekmeköy’de narkotik baskınında 1 kilo 268 gram narkotik madde ele geçirildi

depoda bulunan malzemeler

Adli Kontrol Hint Keneviri Uyuşturucu Madde Alüminyum Folyo Narkotik Baskını 

-depo detay
-maddelerin yetiştirildiği yer

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Çekmeköy’de emniyet güçleri tarafından uyuşturucu madde yetiştirilen bir depoya baskın düzenlendi.
Baskında 1 kilo 268 gram marihuana maddesi ele geçirilirken iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı. Çekmeköy’de Çamlık Mahallesi’nde 22 Haziran günü saat 22.30 sıralarında depo görünümlü bir iş yerinde narkotik madde yetiştirildiği bilgisini alan emniyet güçleri konuya ilişkin adrese baskın yaptı. Yapılan baskında depo görünümlü iş yerinde çok sayıda narkotik madde tespit edildi. Adreste yapılan çalışmaların devamında; 1 kök hint keneviri, 1 kilo 268 gram marihuana maddesi, 3 adet pervane, 2 adet ısıtıcı, 4 adet LED lamba, 1 adet ısıölçer, 1 adet alüminyum folyo bant ele geçirildi. Öte yandan emniyet güçleri tarafından yakalanarak 23 Haziran tarihinde adli makamlara sevk edilen işyeri sahibi A.E. (29) isimli şüpheli şahıs hakkında, “2313 Sayılı Kanuna Muhalefet” ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçlarından adli kontrol hükümleri uygulandı. (CGK-
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