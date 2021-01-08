Çekmeköy’de kuyumcuda silahlı maskeli soygun

-Olay yeri

-Ekiplerin incelemelerde bulunması



( İSTANBUL -EK) İSTANBUL



- Çekmeköy’de silahlı, maskeli soygun gerçekleşti. Soygunda 45 bin lira değerindeki ziynet eşyaları alan şahıs kayıplara karıştı.Çekmeköy'de kuyumcuya gelen maskeli ve şapkalı kişi kuyumcuya silah doğrultarak yaklaşık 45 bin liralık altın alıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



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