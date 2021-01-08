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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Çekmeköy’de kuyumcuda silahlı maskeli soygun

Çekmeköy’de kuyumcuda silahlı maskeli soygun

Soygun yapılan kuyumcu

Polis Soygun Akalan Maskeli Soygun 

-Olay yeri
-Ekiplerin incelemelerde bulunması

( İSTANBUL -EK) İSTANBUL

- Çekmeköy’de silahlı, maskeli soygun gerçekleşti. Soygunda 45 bin lira değerindeki ziynet eşyaları alan şahıs kayıplara karıştı.Çekmeköy'de kuyumcuya gelen maskeli ve şapkalı kişi kuyumcuya silah doğrultarak yaklaşık 45 bin liralık altın alıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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