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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çekmeköy’de korkutan fabrika yangını

Çekmeköy’de korkutan fabrika yangını

itfaiye ekipleri

Fabrika Yangını Fabrika Jandarma Yangına Müdahale 

-yangına müdahale
-drone görüntü

( İSTANBUL -DRONE) -Yangın ve yangının verdiği zarar havadan görüntülendi İSTANBUL

- Çekmeköy’de bulunan bir fabrikada çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. İki katlı fabrikada bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin çalışması ile müdahaleler devam ediyor. Yangının verdiği zarar ise drone ile havadan görüntülendi. Yangın, saat 03.30 sıralarında Çekmeköy İlçesi Ömerli Koçullu Mahallesi Muratlı Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikada bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Fabrikanın yandığını görenler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Ömerli, Sancaktepe, Ümraniye, Sultanbeyli ve Kartal'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi ise devam ediyor Fabrika yangını havadan drone ile görüntülendi İki katlı fabrikada çıkan yangın ve yangının verdiği zarar drone ile havadan görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
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