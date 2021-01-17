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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Çekmeköy'de kar nedeniyle devrilen elektrik direği onarıldı

Çekmeköy'de kar nedeniyle devrilen elektrik direği onarıldı

olay yeri

Elektrik Direği Kar Yağışı 

-onarımdan görüntü
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Çekmeköy'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle devrilen elektrik direği ekipler tarafından yeniden dikilerek onarıldı. İstanbul'da Çekmeköy'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar sonrası elektrik direği devrildi. Devrilen direk bölgeye gelen ekipler tarafından onarıldı. Ekipler kar yağışı sonrası bölgede oluşabilecek herhangi bir olumsuz ihtimaline karşın çalışmalarını sürdürüyor.
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