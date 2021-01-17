Çekmeköy'de kar nedeniyle devrilen elektrik direği onarıldı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Çekmeköy'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle devrilen elektrik direği ekipler tarafından yeniden dikilerek onarıldı. İstanbul'da Çekmeköy'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar sonrası elektrik direği devrildi. Devrilen direk bölgeye gelen ekipler tarafından onarıldı. Ekipler kar yağışı sonrası bölgede oluşabilecek herhangi bir olumsuz ihtimaline karşın çalışmalarını sürdürüyor.



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