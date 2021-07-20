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Çekmeköy’de kaçan kurbanlık, sahibine zor anlar yaşattı
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Çekmeköy’de kaçan kurbanlık, sahibine zor anlar yaşattı

Çekmeköy’de kaçan kurbanlık, sahibine zor anlar yaşattı

kurbanlık dananın etrafta dolanışı

Kaçan Kurbanlık Kamera Cep Telefonu 

-kurbanlık dana farklı açılar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Çekmeköy’de sahibinin elinden kaçan kurbanlık, sakinleştirici iğnelere rağmen sakinleşmedi. Çevredekilerin korkudan yanına yanaşamadığı kurbanlık dana cep telefonu kameralarına yansıdı. Çekmeköy Hamidiye Mahallesi’nde bir kurbanlık dana sahibinin elinden kaçarak çevrede dolaşmaya başladı.
Çevredekilerin korkudan yanına yanaşamadığı dana, birkaç adet sakinleştirici iğne atılmasına rağmen sakinleşmedi. Kızgın dananın yanına yanaştırmadığı o anlar çevredekilerin telefon kameralarına yansıdı.
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