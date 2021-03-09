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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Çekmeköy’de inşaatta cansız bedeni bulunan 2 çocuğun cenazesi toprağa verildi

- Çekmeköy’de inşaatta cansız bedeni bulunan 2 çocuğun cenazesi toprağa verildi

Cenaze namazı

Cenaze 

-Aile yakınları
-Detay
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-Görüntü montaj tünelde

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Çekmeköy’de kaybolan ve geçtiğimiz gün cansız bedeni bulunan 2 çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Olay, Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi Mutlu Sokak'ta meydana gelmişti. İddiaya göre, Hanife ve İlker Büyür çiftinin çocukları 4 yaşındaki Hasan ile 8 yaşındaki Hüseyin öğle vakti 12.30 sıralarında ortadan kaybolmuştu. Gece saatlerinde ise ailenin yaşadığı evin arkasında bulunan bir inşaatta içine su dolan asansör çukurunda çocukların cansız bedeni bulunarak inceleme yapılmıştı. İki Kardeşin cenazeleri Yenibosna Adli Tıp Kurumundan alındı. Çocukların cenazeleri öğlen saatlerinde Çekmeköy Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardında defnedildi. Cenazesine katılan akrabaları göz yaşına boğulurken anne ve babası sinir krizi geçirdi. Düzenlenen cenaze programına Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz , Büyür ailesinin yakınları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.
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