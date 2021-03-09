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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Çekmeköy'de inşaat çukurunda ölü bulunan kardeşlerin cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

- Çekmeköy'de inşaat çukurunda ölü bulunan kardeşlerin cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

Cenaze yakınlarından görüntü

İnşaat Çukuru Cenaze Asansör Boşluğu Bulduk Irak 

-Cenaze aracının çıkışı
-Röp
-Genel Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Çekmeköy’de inşaat çukurunda bulunan 4 ve 8 yaşındaki iki kardeşin cenazeleri aileleri tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Çocukların cenazeleri Çekmeköy Mezarlığına gönderildi. Çekmeköy’de dün öğle saatlerinde kaybolan 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin B. isimli kardeşlerin inşaat çukurunda cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Cenazeler yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından çocukların cenazesi Çekmeköy Mezarlığına gönderildi. Çocukların yakınlarından Sergen Yıldız acı içinde olduklarını dile getirerek, “Dün saat 15.00 civarında çocukların kaybolduğunu öğrendik daha sonra arama başlatıp ekiplere haber verdik. Aramadık yer bırakmadık evlerinin yakınlarında asansör boşluğunda yağmur suyla birikmiş çukurda oraya düşmüş. Birisi düştükten sonra diğeri de ben kurtarayım diye düşünerekten oraya gitmiş ya da kasten mi düşürüldü hiçbir şey bilmiyoruz. İkisinin cansız bedenini orada bulduk.”dedi.
(AY-ÖFA
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