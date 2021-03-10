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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çekmeköy'de ilginç olay: Miraç Kandili pankartını söküp, evine götürdü

Çekmeköy'de ilginç olay: Miraç Kandili pankartını söküp, evine götürdü

Kadının pankartı sökmesi

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

Kamera Kadın Çantası Cep Telefonu Genç Kadın 


- Çekmeköy’de bir vatandaş Miraç Kandili nedeniyle asılan kutlama pankartını yerinden söküp evine götürmek istedi. Durumu gören bir vatandaşın ‘pankartı neden söküyorsun?’ ise genç kadın hakaret ederek cevap verdi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Çekmeköy Saray Caddesi üzerinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Miraç Kandili nedeniyle cadde üzerindeki bir alana asılan ‘Miraç Kandili’miz mübarek olsun’ yazılı pankart henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın şahıs tarafından yerin koparılarak çıkarıldı. Pankartı asılı olduğu yerden çıkarak kadın çantasına koymaya çalıştı. O esnada durumu gören bir vatandaş ‘pankartı neden söküyorsun’ diyerek tepki gösterdi. Gen kadın ise şahsa hakaret ederek, pankart üzerinde cami resmi olduğunu bu sebepten eve götüreceğini ifade etti.
Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (ASK-
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