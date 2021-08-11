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Çekmeköy'de atlı polisler, yangına karşı orman denetimi yaptı
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çekmeköy'de atlı polisler, yangına karşı orman denetimi yaptı

Çekmeköy'de atlı polisler, yangına karşı orman denetimi yaptı

Polis ekipleri

Orman Yangınları Yunus Polisler Ormanlı Atlı Polis Polis Ekipleri 

-Orman ekibi
-Atlı polis
-Köpek

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Çekmeköy’de orman yangınlarına karşı atlı polisler, KEM ve yunus polislerinin katıldığı denetim yapıldı. Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'daki ormanlık alanlarda denetim yaparak ormanlık alan ve çevrelerinde kundaklamalara ve orman yangınlarına karşı önlem aldı. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin orman yangınlarına yönelik yaptığı denetimler kapsamında, yunus polisleri, asayiş ekipleri, atlı polis ekipleri ve KEM tarafından Çekmeköy Taşlı Tepe Devlet Ormanı'nda denetim yapıldı. Orman içerisine giren ekipler, asayiş köpeklerinin de desteğiyle, çıkabilecek yangınlara ve kundaklamalara karşı tedbir aldı. (CGK-
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