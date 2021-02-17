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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çekmeköy’de ahırın çatısı çöktü: Çok sayıda hayvan mahsur kaldı

Çekmeköy’de ahırın çatısı çöktü: Çok sayıda hayvan mahsur kaldı

OLAY YERİ

( İSTANBUL - 2) İSTANBUL

Mahsur Kaldı Hayvan 


- İstanbul Çekmeköy ilçesinde bir ahırın çatısının çökmesi sonucu çok sayıda hayvan enkaz altında kaldı. Şile Ömerli Barajı yolunda bir ahırın çatısı karın birikmesi sonucu oluşan ağırlıkla çöktü. Ahırdaki çok sayıda hayvan enkaz altında kaldı. Hayvanları kurtarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. (HA-
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