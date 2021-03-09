Çekmeköy’de 2 kardeşin ölümüne ilişkin inşaat sahibi gözaltına alındı

- Çekmeköy’de kaybolan 4 ve 8 yaşlarındaki kardeşlerin evlerinin yakınındaki inşaatta ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibinin gözaltına alındığı öğrenildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çekmeköy’de kaybolan 4 ve 8 yaşlarındaki 2 kardeş Hasan B. ve Hüseyin B.’nin evlerinin yakınındaki inşaat çukurunda ölü bulunmasına ilişkin “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında inşaat sahibi Orhan A.’nın gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı. (GE-
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