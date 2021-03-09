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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Çekmeköy’de 2 kardeşin ölümüne ilişkin inşaat sahibi gözaltına alındı

Çekmeköy’de 2 kardeşin ölümüne ilişkin inşaat sahibi gözaltına alındı

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( İSTANBUL - TOPLU) İSTANBUL

İnşaat Çukuru Taksirle Ölüme Sebebiyet 


- Çekmeköy’de kaybolan 4 ve 8 yaşlarındaki kardeşlerin evlerinin yakınındaki inşaatta ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibinin gözaltına alındığı öğrenildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çekmeköy’de kaybolan 4 ve 8 yaşlarındaki 2 kardeş Hasan B. ve Hüseyin B.’nin evlerinin yakınındaki inşaat çukurunda ölü bulunmasına ilişkin “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında inşaat sahibi Orhan A.’nın gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı. (GE-
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