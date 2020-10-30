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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Çekmeköy Belediyesinden İzmir’e yardım eli

Çekmeköy Belediyesinden İzmir’e yardım eli

otobüs

Sosyal Medya Depremzede Deprem 

-ekipler
-ekiplerin hazırlığı
-otobüse binme

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ÇEKUT), İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında depremzedelerin yaralarını sarmak için yola çıktı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz yaptığı paylaşımda, "Belediyemizin Arama Kurtarma Ekibi (ÇEKUT) İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında AFAD koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere yola çıktı” dedi.
AFAD verilerine göre, Ege Denizi’nde merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir’in çevre ilçelerinde de hissedilen deprem nedeniyle bazı evler yıkılırken bazı evlerde de hasarlar meydana geldi. Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ÇEKUT), İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında depremzedelerin yaralarını sarmak için yola çıktı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Belediyemizin Arama Kurtarma Ekibi (ÇEKUT) İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında AFAD koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere yola çıktı” dedi.

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