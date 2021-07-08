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Çekirge, haşerelere karşı ilaçlandı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çekirge, haşerelere karşı ilaçlandı

Çekirge, haşerelere karşı ilaçlandı

ilaçlama çalışmaları

Hastalık Tarım Bulaşıcı Hastalık Biyoloji Trol 

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( BURSA )- Muhtarın talebine ânında çözüm BURSA

- Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın en eski mahallelerinden biri olan Çekirge Mahallesi’ne hizmetlerini sürdürüyor. Bugüne kadar mahalleye birçok hizmette bulunan Osmangazi Belediyesi, Muhtar Coşkun Alıntaş’ın talebi doğrultusunda mahallenin çeşitli noktalarında haşerelere karşı ilaçlama yaptı.Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Çekirge Mahallesi Muhtarı Coşkun Alıntaş’ın mahallenin bazı noktalarında haşere ve kemirgen sayısında artış olduğu yönündeki sıkıntıyı dile getirmesi üzerine bürokratlarına bu meselenin çözülmesi talimatını verdi. Başkan Dündar’ın talimatı ile Çekirge Mahallesi Muhtarı Coşkun Alıntaş’ı makamında ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Halil Dönmez, mahallede yaşanan sıkıntılara kulak verdi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri mahalleye gelerek birçok noktada kemirgenlere karşı ilaçlama çalışmaları yaptı. Vatandaşların sağlığı için bulaşıcı hastalıkların taşınmasına neden olan haşereler ve kemirgenlere karşı yürütülen çalışmada rögar kapakları açarak içlerine fare ilaçları koyan ekipler, çöp konteynerlerini de sinek ve haşere oluşumunu engellemek için ilaçladı. Ekipler, uygulamalarında doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu ilaçlar kullandı.“136 mahallemize hizmet götürüyoruz”Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Halil Döner, Osmangazi’nin 136 mahallesine ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet ve yatırım götürdüklerini ifade ederek, “Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’ın talimatı doğrultusunda bugün Çekirge mahallemize geldik. Muhtarımız ile mahallenin sıkıntıları üzerine konuştuk. Bugüne kadar muhtarımızın ve mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda Çekirge mahallemize birçok hizmette bulunduk. Bundan sonraki süreçte Başkanımız Mustafa Dündar’ın talimatları doğrultusunda hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz” dedi.
Çekirge Mahallesi Muhtarı Coşkun Alıntaş da yaptığı konuşmada yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı hem kendisi hem de mahalle sakinleri adına teşekkürlerini sundu. Muhtar Alıntaş, “Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Halil Döner’e ziyaretinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Mahallemizin sıkıntıları ve çözümleri noktasında fikir alış verişinde bulunduk. Osmangazi Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmetler ile mahallemiz değer kazanırken, insanlarımız da mutlu oluyor. Başta Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere Başkan Yardımcımız Halil Döner ve belediye çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Osmangazi Belediyesi, Türkiye’nin en güçlü belediyelerinden bir tanesi. Bu gücünü de yapmış olduğu yatırım ve hizmetler ile ortaya koyuyor” diye konuştu.

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