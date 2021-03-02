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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Çekici üzerindeki araçla devrildi, o anlar kameraya böyle yansıdı

Çekici üzerindeki araçla devrildi, o anlar kameraya böyle yansıdı

-ÇEKİCİNİN DÖNMEYE ÇALIŞMASI

Kamera Cep Telefonu 

--DEVRİLME ANI
--DEVRİLDİKTEN SONRA SÜRÜCÜNÜN ARAÇTAN ÇIKMASI

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun’un Görele ilçesinde üzerinde otomobil taşıyan çekici dönmek için manevra yaparken devrildi. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. İlçenin Çavuşlu Beldesi Bahşiş Mahallesi’nde arıza yapan bir taksiyi alan çekici dönmek için manevra yaptığı sırada yan yatarak devrildi. Çekicinin üzerindeki araçla devrilme anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Maddi hasarın meydana geldiği kazada araç sürücüsü aracın içinden yara almadan çıktığı görüldü.
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