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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Çekici üzerinde bulunan kepçenin pistonlarından 159 kilo esrar çıktı

Çekici üzerinde bulunan kepçenin pistonlarından 159 kilo esrar çıktı

Tırdan görüntü

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Metamfetamin 

-Kepçeden görüntü
-Köpeğin arama yapması
-İtfaiye ekiplerince aracın kesilmesi
-Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri
-Uyuşturucu maddelerinin sergilenmesi

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da çekici üzerinde bulunan kepçenin pistonlarına gizlenmiş vaziyette 159 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 20 Ekimde kent üzerinden batı illerine uyuşturucu madde sevki yapılacağı şeklinde alınan bilgiler doğrultusunda operasyon gerçekleştirildi.
Çekici üzerine bağlı dorse ve dorseye yüklü vaziyette bulunan kepçe üzerinde yapılan aramalarda kepçenin pistonlarına bağlı bölmeye zulalanmış vaziyette, 131 paket halinde daralı 159 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucu tır sürücüsü ve öncü olduğu değerlendirilen aracın sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı. Son 1 ayda 500 kilo esrar ele geçirildi Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce 21 Eylül-21 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 500 kilogram esrar, 10 kilogram metamfetamin, 67 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda 208 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilirken 95i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (YRT-
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