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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çekici ile uyuşturucu sevkiyatına darbe

Çekici ile uyuşturucu sevkiyatına darbe

Narkotik köpeğinin şüpheli aracında arama yapması

Polis Uyuşturucu Harekete Geç İstihbarat 

-polisin araçtaki esrarı bulması
-bulunan esrarların görüntüsü

( MALATYA )- Çekici üzerinde gizlenen toplam 22 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi MALATYA

- Malatya'da çekici üzerinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı. Edinilen bilgilere göre, Malatya il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ülkenin doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin uygulama noktasında durdurduğu bir çekicide yapılan aramada 22 kilo 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Ekipler esrar maddesine el koyarken, C.B.T. gözaltına alındı. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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