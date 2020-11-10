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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Çekici ile otomobilin çarpıştıktan sonra köprüden düşmesi kamerada

Çekici ile otomobilin çarpıştıktan sonra köprüden düşmesi kamerada

Freni boşalan çekici ile otomobilin çarpıştıktan sonra üst geçitten düşmesi kamerada

Hastane Kamera Üst Geçit 

-Kazadan detaylar
-yaralılardan detay
-ölen yaralılardan İbrahim Halil Akceylan, fotoğrafı
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA )- Çekici ile otomobil çarpıştıktan sonra köprüden düştü: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da çekici ile otomobilin çarpıştıktan sonra köprüden düşmesi kameraya yansıdı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır, 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesindeki Narlıdere Köprülü Kavşağında meydana geldi. Henüz sürücülerinin ismi belirlenemeyen 63 M 4039 plakalı çekici ile 01 ABS 152 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazanın etkisiyle iki aracın da köprüden düşmesi sonucu aralarında sürücülerinin de bulunduğu 5 kişi yaralandı. Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan İbrahim Halil Akceylan (28) kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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